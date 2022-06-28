مصدر بـ«التعليم»: ضبط الطالب المسؤول عن تصوير امتحان الفرنسية للثانوية العامة

كشف مصدر مسؤول في الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ضبط الطالب المسؤول عن تصوير امتحان اللغة الفرنسية للثانوية العامة 2022، ونشره على صفحات الغش عبر تليجرام.

تحديد هوية الطالب مصور أسئلة الفرنساوي

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه جرى تحديد هوية الطالب من خلال الباركود السري الموجود على ورق الأسئلة.

وأكدت الغرقة المركزية في وزارة التعليم، أنّه سيتم تطبيق عقوبات صارمة على الغشاشين، وفقا لقانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، الذي ينص على معاقبة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة، أسئلة الامتحانات وإجاباتها، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، والتي تصل إلى الحبس والغرامة والحرمان من الامتحان.