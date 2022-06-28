صفحات الغش تزعم تداول أسئلة امتحان «الفرنساوي» للثانوية العامة

تداولت صفحات الغش الإلكتروني عبر تطبيق «تليجرام»، أجزاء من أسئلة زعمت أنّها لامتحان اللغة الفرنسية الدور الأول للثانوية العامة 2022، والذي يؤديه طلاب الشعبتين «العلمي والأدبي»، الآن في اللجان الامتحانية، وذلك بعد ربع ساعة من بدء الوقت الأصلي للامتحان.

التعليم تتحقق من الأسئلة المتداولة

وقال مصدر مسئول بالغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، إن فريق مكافحة الغش بالغرفة يرصد جميع الأسئلة المتداولة على صفحات الغش للتأكد من صحتها، وأنها نفس الأسئلة الموجودة ف ورقة الأسئلة باللجان الامتحانية.

عقوبات صارمة ضد الطلاب الغشاشين

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في حالة التأكد من الأسئلة المتداولة على صفحات الغش، سيتم الوصول إلى الطلاب الغشاشين الذين قاموا بتصوير ونشر أوراق الأسئلة على «جروبات الغش»، مشيراً إلى تطبيق عقوبات صارمة على الطلاب وفقاً لقانون مكافحة الإخلال بالامتحانات.