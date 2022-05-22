تداول امتحان الفرنساوي للصف الثاني الثانوي 2022.. والتعليم تحقق

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي امتحان الفرنساوي للصف الثاني الثانوي 2022، على موقع التواصل الاجتماعي تليجرام أجزاء من الامتحان قيل إن الأسئلة تخص امتحان الفرنساوي للصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022 الذي يؤديه الطلاب الآن باللجان الامتحانية بالمدارس المجهزة تكنولوجيًا.

تداول امتحان الفرنساوي للصف الثاني الثانوي 2022 علي التليجرام

وقال مصدر بغرفة العمليات المركزية بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ الغرفة ترصد جميع الأسئلة المتداولة علي صفحات الغش على التليجرام منذ بدء الوقت الأصلي للامتحان للتحقق من صحتها وهي نفس الأسئلة التي يؤدي الطلاب فيها الامتحان الآن بالمدارس الثانوية.

عمليات التعليم: نرصد كل محاولات الغش على التليجرام

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنَّ فريق مكافحة الغش بغرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يرصد كل محاولات الغش وتصوير الأسئلة وفي حالة التأكّد من الأسئلة المتداولة سيتمّ التوصل إلى الطلاب الغشاشين.

وأكّد المصدر، أنَّ الوزارة تستطيع الوصول إلى أسماء وبيانات الطلاب الغشاشين وكل من صوّر ونشر الأسئلة على صفحات الغش بتليجرام من خلال الباركود الموجود بأجهزة التابلت.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الآن امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية إلكترونياً في اللجان الامتحانية المجهزة تكنولوجيا بالمدارس لاستخدام أجهزة التابلت.

فيما يبدأ طلاب ثانية ثانوي، اليوم في الساعة 10.45 امتحان الفيزياء للشعبة العلمية، والتاريخ للشعبة الأدبية، ويستمر حتى الساعة 1 ظهراً.

ويبدأ طلاب الصف الثاني الثانوي بالمدارس غير المجهزة تكنولوجيا ويلحق طلابها المدارس المجهزة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية في الساعة 2 ظهراً، وامتحان الفيزياء والتاريخ في الساعة 4.45 ويستمر حتى الساعة 6.30 مساءً.