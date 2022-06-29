سعر الدولار اليوم الأربعاء 29-6-2022 في البنوك المصرية

حدّثت البنوك المصرية أسعار الدولار في بداية التعاملات، حيث يهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفة أسعار العملات وأبرزها الدولار في مختلف البنوك الحكومية والخاصة، مقابل الجنيه المصري، لمعرفة تأثير ذلك على أسعار مختلف أنواع المنتجات.

وتقدّم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي والبنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس اليوم الأربعاء 29 يونيو، على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 18.72 جنيه للشراء و18.80 جنيه للبيع، اليوم الأربعاء 29 يونيو، وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 18.75 جنيه للشراء و18.81 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 18.75 جنيه للشراء و18.81 جنيه للبيع، اليوم الأربعاء 29 يونيو.

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 18.71 جنيه للبيع و18.81 جنيه للشراء، كما سجل سعر الدولار في المصرف المتحد لنحو 18.73 جنيه للشراء و18.81 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.73 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سجل سعر الدولار في البنك المركزي

وسجلت العملة الأمريكية في البنك المركزي المسؤول عن القطاع المصرفي في مصر نحو 18.72 جنيه للشراء و18.80 جنيه للبيع، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 29 يونيو.

وأرجعت منصة «تريدينج إيكونوميكس»، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي إلى الضعف الأخير في عوائد سندات الخزانة، وسط مخاوف متزايدة بشأن الركود المحتمل للاقتصاد الأمريكي، حيث وصل التضخم في البلاد إلى مستوى عالٍ لم يصل له منذ أكثر من 40 عاما.