سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28-6-2022 في البنوك المصرية

يختلف سعر الدولار من بنك لآخر وفق التعاملات الصباحية لكل منها، ويهتم المواطنون بمعرفة أسعار الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي ومختلف البنوك مقابل الجنيه المصري، خاصة في ظل التغييرات المختلفة بالأسعار في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، تنشر «الوطن» سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو 2022، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 18.73 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع، اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 18.69 جنيه للبيع و18.79 جنيه للشراء، اليوم الثلاثاء 28 يونيو.

ووصل سعر الدولار في المصرف المتحد لنحو 18.71 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك مصر

فيما سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.71 جنيه للشراء و18.77 جنيه للبيع، اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وجاء سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 18.73 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع، وفق بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 28 يونيو.

سجل سعر الدولار في البنك المركزي

كما سجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 18.71 جنيه للشراء و18.78 جنيه للبيع، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 28 يونيو.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

ووصل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني لنحو 18.69 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

ومن المتوقع أن يواصل الدولار الحفاظ على مستويات منخفضة منذ جلسات الأسبوع الماضي، وفقا لمنصة «تريدينج إيكونوميكس»، وأوضحت المنصة تراجع مؤشر الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي إلى الضعف الأخير في عوائد سندات الخزانة، مع مخاوف متزايدة بشأن الركود المحتمل للاقتصاد الأمريكي.