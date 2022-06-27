سعر الدولار اليوم الاثنين 27-6-2022 في البنوك المصرية

مع بداية التعاملات الصباحية، تزداد معدلات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة في القطاع المصرفي، لتحديد أفضل أماكن للبيع والشراء.

وفي هذا السياق، يعرض موقع «الوطن» ضمن الخدمات الاقتصادية التي تنشر على مدار اليوم في مجال أسعار العملات الأجنبية، لذا يقدم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية اليوم الاثنين الموافق 27 يونيو الجاري، في عدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم الاثنين نحو 18.79 جنيه للبيع و18.89 جنيه للشراء، وفق الموقع الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 18.71 جنيه للشراء و18.77 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

فيما وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية لنحو 18.73 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع، وفق بداية التعاملات اليوم الاثنين.

سجل سعر الدولار في البنك المركزي

وفي البنك المركزي، سجل سعر الدولار نحو 18.69 جنيه للشراء و18.80 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت في بداية التعاملات الصباحية اليوم الاثنين الموافق 27 يونيو الجاري.

سعر الدولار في المصرف المتحد

كما جاء سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 18.71 جنيه للشراء و18.97 جنيه للبيع وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك الكويت

ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، فإن سعر الدولار في بنك الكويت الوطني سجل اليوم نحو 18.69 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري CIB

فيما جاء سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 18.73 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك.