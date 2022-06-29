«الصحة» تدشن 3 قوافل طبية اليوم.. صرف الأدوية والكشف مجانا للمواطنين

كشفت وزارة الصحة والسكان عن خريطة القوافل الطبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها، إن من المقرر إطلاق 3 قوافل طبية اليوم، الكشف والعلاج بها مجانا دون تحمل أي مواطن أي أعباء مالية.

وحددت الوزارة التخصصات الطبية المقرر أن تشملها القوافل الطبية، وقالت ستكون التخصصات الطبية شاملة الطفل والمرأة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وهي «نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن- العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية- خدمات الأشعة والتحاليل».

أماكن القوافل الطبية المقرر انطلاقها اليوم

وعن أماكن إطلاق القوافل الطبية، قالت «ستكون في نزلة السمان بحي الهرم، بمحافظة الجيزة، الإشراف الشرقية بمحافظة قنا، الأحايوة شرق مركز أخميم بمحافظة سوهاج».

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن أماكن القوافل الطبية تتغير من مكان إلى آخر لضمان وصول القوافل الطبية إلى جميع المناطق النائية بمحافظات الجمهورية.

كما أشارت الوزارة إلى أن القوافل الطبية مزودة بصيدليات لصرف الأدوية وإحالة الحالات الحرجة التي تستدعي التدخل الطبي إلى أقرب مستشفى من المواطن تابعة للوزارة.

الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر

ونصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين، عند النزول للقوافل الطبية، ضرورة الالتزام التام باتباع الإجراءات الاحترازية، خلال النزول للقوافل الطبية، كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، والبعد عن الزحام للحفاظ على استقرار المنحني الوبائي في مصر.

وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن استقرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا، وقالت إن هناك انخفاضا في أعداد إصابات فيروس كورونا والوفيات الحرجة تم القضاء عليها في مصر، بسبب التوسعات وعلى المواطنين الحذر للحفاظ على هذا الاستقرارالوبائي.