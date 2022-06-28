مصرع شاب بطلق ناري في مشاجرة ببورسعيد.. «رصاصة اخترقت رقبته» 

لقي شاب مصرعه متأثرا بإصابته بطلق ناري على إثر مشاجرة مع آخرين في منطقة اللبانة بحي الضواحي ببورسعيد.

تلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باستقبال مستشفى السلام التابعة للتأمين الشامل، الشاب «السعيد محمود السعيد»، 34 سنة، مصاب بطلق ناري في الرقبة، نتيجة الاعتداء عليه من قبل آخرين في مشاجرة، وتم وضع الجثمان بمشرحة مستشفى السلام تحت تصرف النيابة.

تشكيل فريق بحث جنائي لمعرفة ملابسات الحادث

ووجه مدير أمن بورسعيد، بتشكيل فريق بحث جنائي بمديرية الأمن؛ لمعرفة ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة.

في سياق آخر، أقدم عامل ديليفري ببورسعيد، على إنهاء حياته بتناول أقراص غير معلومة المصدر في ظروف غامضة.

عامل دليفري حاول التخلص من حياته

تعود الواقعة عندما تلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول محمود السيد محمود 27 سنة، عامل دليفري، يقطن بشارع كسري والدقهلية بحي العرب، إلى مستشفى السلام التابعة للتأمين الصحي الشامل، إثر تناوله أقراص غير معلومة المصدر، وبالكشف الطبي تبين أن حالته العامة سيئة.