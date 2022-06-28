عاجل.. مصدر بـ«التعليم»: ضبط 4 حالات غش في امتحان اللغة الأجنبية الثانية

كشف مصدر مسؤول بالغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، عن ضبط 4 حالات غش بامتحانات اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2022، والذي يؤديه طلاب الشعبتين العلمي والأدبي بالامتحان الآن.

ضبط الطلاب مصوري الأسئلة

وأضاف المصدر في غرفة عمليات التعليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم ضبط الطلاب مصور أسئلة امتحان اللغة الفرنسية، والتحفظ على الهواتف المستخدمة بتصوير الأسئلة.

وأكد المصدر أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لقانون مكافحة الأخلال بالامتحانات، حيال الطلاب المضبوطين، والتي تصل إلي الحبس والغرامة والحرمان من الامتحانات.