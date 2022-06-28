طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية اليوم

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2022 بشعبتيها العلمية والأدبية، اليوم الثلاثاء، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية الدور الأول، ورقياً بنظام أسئلة يعتمد على البوكليت، والإجابات تكون في البابل شيت، في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة، بإجمالي عدد الطلاب 707 آلاف و992 طالبا وطالبة، داخل 2089 لجنة.

فيما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى)، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين STEM الامتحان في مادة «اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)».

عمليات التعليم تتابع وصول ورق الأسئلة

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن غرفة العمليات المركزية بوزارة التعليم، تتابع مع مدي المديريات بغرف العمليات بالمحافظات للتأكد من وصول الأسئلة اللجان الامتحانية، الاطمئنان على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، مؤكدة أن الامتحانات مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، وحتى توزيع الأسئلة على الطلاب.

تفتيش الطلاب قبل دخول اللجان

وأكدت وزارة التعليم، رؤساء اللجان بدخول الطلاب مقر اللجان قبل بدء الامتحان بوقت كافٍ لتفتيشهم قبل دخول اللجان والتأكد من عدم وجود أي أجهزة إلكترونية «موبايل - سماعات - أو أي أجهزة» تساعد على الغش، بالإضافة إلى تفتيشهم بعد بدء الامتحان بنصف ساعة.

التأكيد على كتابة رقم الجلوس والكود

شددت وزارة التربية والتعليم، على رؤساء اللجان بالتأكيد على طلاب الثانوية العامة بكتابة اسم الطالب، ورقم جلوسه في المكان المخصص لذلك على كراسة الأسئلة واسم الطالب، ورقم جلوسه ونسخة (كود) الاختبار، الموجود أسفل كراسة الأسئلة المسلمة للطالب على ورقة الإجابة (البابل شيت).

وأشارت الوزارة إلى أنه يسمح للطلاب باستخدام الساعات، الآلات الحاسبة غير المبرمجة فقط، وبتشغيل المراوح باللجان والسماح بالاستعانة بمراوح رأسية (استاند) بحيث توضع بمكان مناسب يتم الاستفادة منها لجميع الطلاب الموجودين باللجنة الفرعية.