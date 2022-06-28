انضمام 40 نزلا بيئية إلى القائمة الخضراء... اعرف الشروط

كشف المهندس محمد عليوة مدير برنامج ربط التنوع البيولوجي بالسياحة البيئية، أنّ عدد النزل البيئية المنضمة للقائمة الخضراء للنزل صديقة البيئة، والتي تطبق معايير الاستدامة البيئية في مصر وصل إلى 40 موقعا في عدد من المدن السياحية والتاريخية بسيوة والوادي الجديد وجنوب سيناء وأسوان ومرسى علم والبحر الأحمر.

وتقع النزل البيئية المنضمة للقائمة الخضراء إلى لمنشآت التي تطبق المعايير البيئية المستدامة في بيئات طبيعية نقية، وتتميز النزل البيئية على تلك القائمة بالحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وحماية التراث الثقافي المحلي، كما تتميز بكونها أحد مصادر دخل المجتمعات المحلية.

قواعد اختيار النزل البيئية

وقال عليوة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه يتم تمييز النزل البيئي عن غيره من خلال طريقة بنائه من خامات مستدامة من الطبيعة، وتتماشى مع البيئة المحيطة ويتم تشغيله على أسس ومعايير صديقة للبيئة ليصبح بذلك نزلًا يتبع القواعد المهمة لتحقيق الأهداف المرجوة للحفاظ على البيئة.

وتابع بأن النزل البيئية التي سُجّلت في القائمة الخضراء تعتبر أفضل النزل الصديقة للبيئة الموجودة في جميع أنحاء مصر، من الصحراء الغربية وصولًا إلى ساحل البحر الأحمر يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الرسمي لحملة «إيكو إيجيبت»، كما يمكن لمزيد من النزل الانضمام من خلال رسالة بريد إلكتروني info@ecoegypt.org.

أهمية النزل البيئية

وقال مدير برنامج ربط التنوع البيولوجي بالسياحة البيئية، إنّ اختيار النزل البيئي للإقامة يعتبر أحد أسس السفر المسؤول إلى المناطق الطبيعية التي تحافظ على البيئة، وتحافظ على رفاهية السكان المحليين، إضافة إلى التمتع بممارسة أنشطة السياحة البيئية المتعددة كالتخييم والغوص والتأمل بالنجوم ومشاهدة الطيور.

كما تسلط الضوء على التراث الثقافي الغني للسكان المحليين، كما تشجع دمجهم في السياحة من خلال الترويج لخدماتهم ومنتجاتهم الفريدة.