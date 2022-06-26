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البيئة تسلم دراجات هوائية للفائزين بمسابقة «صحة كوكبنا» من 5 محافظات

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رضوى هاشم
01:26 م | الأحد 26 يونيو 2022
جانب من تسلم الجوائز

جانب من تسلم الجوائز

قامت وزارة البيئة بتسليم جوائز الفائزين المشاركين بمسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا" للمراحل الثانية والثالثة والرابعة والخامسة ، وذلك للفائزين من محافظات «المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان»، وذلك بمحمية الوادى الأسيوطي بمحافظة اسيوط، بعد قيامهم بتقديم صورة من الرقم القومي أو شهادة الميلاد لمن هم دون 16سنة.

استعدادات مصر لمؤتمر المناخ

تأتى فى إطار استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف ال27 للتغيرات المناخية، والحث على استخدام وسائل النقل المستدام وتخفيف انبعاثات الكربون، حيث تتمثل جوائز المسابقة فى دراجات هوائية يتم توزيعها على الفائزين، وذلك فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة وشركة سانوفى مصر المتخصصة في مجال صناعة الأدوية، بهدف المساهمة في البرامج والمبادرات التوعوية التي أطلقتها وزارة البيئة والمشاركة فى المبادرة الرئاسية «إتحضر للأخضر» والتى تهدف إلى رفع الوعي البيئي لدى كافة فئات المجتمع وتنفيذ أنشطة توعوية لحماية البيئة والحفاظ عليها. كما أنها ستستمر حتي شهر نوفمبر 2022 وذلك بهدف رفع الوعي البيئي لكافة فئات المجتمع.

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بقلم رضوى هاشم

محررة صحفية متخصصة في قضايا البيئة والآثار والثقافة، حصلت على عدد من الجوائز في البيئة والثقافة منها جائزة منتدى القاهرة للتغيرات المناخية ونوال عمر للصحافة الأنسانية.