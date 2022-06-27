كيف تنضم مراكز الغوص لبرنامج الزعنفة الخضراء؟ وزارة البيئة تجيب

أعلنت وزارتي السياحة والآثار والبيئة، ممثلة في حملة «إيكو إيجيبت»، معايير الانضمام للقائمة الخضراء لمراكز الغوص، وكيفية الانضمام لبرنامج الزعنفة الخضراء، بالتزامن مع بداية موسم الصيف، ومع الاهتمام الذي توليه مصر لسياحة الغوص، واستعدادا لمؤتمر المناخ.

استدامة الحياة البحرية

وعن أهمية برنامج الزعنفة الخضراء، قال المهندس محمد عليوة مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة البيئية، لـ«الوطن»، إنّ الزعنفة الخضراء برنامج جرى تأسيسه من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالتعاون مع مؤسسة Reef World وهو نهج إداري لأنشطة السياحة البحرية المستدامة التي تعمل في جنوب شرق آسيا، ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهندي، التي تعمل مع مشغلي الأعمال والمجتمعات والحكومات، ويضمن هذا البرنامج، الحفاظ على الحياة البحرية والشعاب المرجانية، والالتزام بمعايير تحمي البيئة، وتواجه السلوكيات التي تتسبب في تلوث قاع البحر، وتؤذي الكائنات الحية.

أول دولة في منطقة الشرق الأوسط

وتابع عليوة: «كانت مصر أول دولة في منطقتي إفريقيا والشرق الأوسط تتبنى الزعانف الخضراء كوسيلة للمساعدة في تعزيز أنشطة وعمليات السياحة البحرية المستدامة حيث انضمت مصر للبرنامج في سبتمبر 2019، وجرى الانضمام للبرنامج من غرفة الغوص، والرياضات المائية (CDWS) بالشراكة مع وزارة البيئة».

وعن كيفية الانضمام لبرنامج الزعنفة الخضراء، قال مدير برنامج ربط التنوع البيولوجي بالسياحة، يمكن لمراكز الغوص والغطس، التي تعمل في مواقع الزعنفة الخضراء النشطة، أن تصبح أعضاء من خلال التوقيع على نموذج العضوية، والتعهد باتباع الممارسات البيئية الـ15 لمدونة قواعد سلوك الزعنفة الخضراء «Green Fins»، وفقًا للتعليمات والإرشادات الخاصة بكل بلد، إذ يجر بعد ذلك تدريب أعضاء البرنامج، وتقييمهم واعتمادهم سنويًا، من قبل مقيمي البرنامج المؤهلين، ويمكن لمراكز الغوص الراغبة في الانضمام لهذا البرنامج، الانضمام من خلال اتباع عملية العضوية الموضحة في منصة «Green Fins».