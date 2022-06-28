مصدر بـ«التعليم»: ضبط الطالب المسؤول عن تصوير امتحان الألماني للثانوية العامة

أكد مصدر مسؤول في غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، ضبط الطالب مصور امتحان اللغة الألمانية للثانوية العامة 2022، والمسؤول عن نشر الأسئلة عبر صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي.

تحديد هوية الطالب من خلال الباركود السري

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه جرى التوصل إلي بيانات الطالب المسؤول عن تصوير ورق الأسئلة ونشرها، وتحديد هويته، من خلال الباركود السري الموجود على ورق الأسئلة، قائلا: «لا تهاون مع الغشاشين، وسنطبق عقوبات صارمة على الطلاب المخالفين لقرار منع الغش».

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2022 بشعبتيها العلمية والأدبية، الآن امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية الدور الأول، ورقيا، بنظام أسئلة يعتمد على البوكليت، والإجابات تكون في بابل شيت، داخل لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة، بإجمالي عدد طلاب 707 آلاف و992 طالبا وطالبة داخل 2089 لجنة.