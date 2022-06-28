البترول: تنمية الطاقة الخضراء جزء أصيل من خطة الدولة لمواجهة تغير المناخ

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لقاء مع تيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية الرائدة في حلول ومشروعات الطاقة الخضراء، والوفد المرافق، بحضور السفيرة هيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج بالقاهرة، حيث شهد اللقاء مناقشة سبل التعاون الممكنة، واستكشاف الفرص المتاحة للعمل المشترك مع الشركة النرويجية خلال الفترة المقبلة.

استثمارات الطاقة الخضراء

وأكد المهندس طارق الملا، أنّ الدولة المصرية تدعم بقوة التعاون مع جميع الشركات العالمية، التي ترغب في تنفيذ أنشطة واستثمارات في مجال الطاقة الخضراء وخفض الانبعاثات، بما يساعد على نجاح استراتيجيات الدولة، لتكون أحد أهم الأسواق في هذا المجال، ومركزا لتداول وتجارة الطاقة بجميع مصادرها.

جهود خفض الانبعاثات في قطاع البترول

وأشار وزير البترول، إلى أنّ جهود تنمية الطاقة الخضراء وخفض الانبعاثات في قطاع البترول، جزء أصيل من توجه الدولة المصرية واستراتيجيتها لمواجهة التغير المناخي، ما يمكن أن يمثل فرصة كبيرة للتعاون مع الشركة النرويجية بعد استكشاف وتقييم الفرص الممكنة.

وأوضح الملا، أنّ ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على التعاون والتشاور المكثف مع أبرز الشركات العالمية، التي توفر التكنولوجيا والحلول الخاصة بذلك، من أجل دراسة الفرص ووضعها موضع التنفيذ الفعلي.

من جانبه، أوضح رئيس الشركة النرويجية، قدراتها المتميزة في مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، مشيرا إلى الاهتمام المتبادل بالتعاون مع الحكومة المصرية في هذا المجال، والذي تم تتويجه بتوقيع مذكرة تفاهم مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ووزارة الكهرباء، وصندوق مصر السيادي، لإنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء، معربا عن اعتزازه بأعمال الشركة في مصر في مجال حلول ومشروعات الطاقة المتجددة.

إنتاج الأمونيا الخضراء

وشهد اللقاء الاتفاق على بدء العمل بين الجانبين لدراسة فرص التعاون الممكنة في إنتاج الأمونيا الخضراء، من خلال استغلال القدرات المتاحة في ضوء اهتمام الشركة النرويجية بالتعاون مع قطاع البترول في هذا المجال، ومتابعة وتقييم النتائج من أجل وضع الفرص ذات الجدوى موضع التنفيذ.

حضر اللقاء: الكيميائي سعد هلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، المهندس أحمد الخليفة، وكيل وزارة البترول للمشروعات، والدكتور سمير القرعيش، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية لأنشطة الطاقة الخضراء، المهندس محمد عامر، المدير الإقليمي للشركة النرويجية بأفريقيا والشرق الأوسط.