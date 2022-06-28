أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 28-6-2022 مقابل الجنيه المصري

تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية، حيث شهد بعضها استقرارا، فيما ارتفعت أخرى بسبب زيادة الطلب عليها.

وفيما يلي يعرض موقع «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية الاقتصادية التي تنشرها، أسعار العملات العربية والأجنبية في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو الحالي.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجل سعر الدولار في البنوك الحكومية في بداية التعاملات اليوم، ليبلغ نحو 18.71 جنيه للبيع و18.77 جنيه للشراء في بنك مصر، فيما سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 18.71 جنيه للبيع و18.77 جنيه للشراء، ووصل سعر الدولار في البنك المركزي لنحو 18.71 جنيه للشراء و18.78 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 18.79 جنيه للبيع، و18.69 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر بنحو 5 جنيهات للبيع و4.98 جنيه للشراء، ووصل سعر الريال السعودي في البنك المركزي لنحو 5 جنيهات للبيع و4.98 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، نحو 4.98 جنيه للشراء مقابل 5 جنيهات للبيع، وسجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 4.99 جنيه للشراء و5 جنيهات للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 22.93 جنيه للشراء و23.03 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 22.93 جنيه للشراء و23.06 للبيع، كما سجل سعر الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد نحو 22.93 جنيه للشراء و23.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك

وأخيرا جاء سعر اليورو في بنك قناة السويس بنحو 19.95 جنيه للبيع و19.75 للشراء، وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 19.77 جنيه للشراء و19.90 جنيه للبيع، وبلغ سعر اليورو في بنك مصر نحو 19.86 جنيه للبيع و19.77 للشراء، ووصل سعر اليورو في المصرف المتحد اليوم لنحو 19.77 جنيه للشراء و19.90 جنيه للبيع.