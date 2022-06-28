فحص 357 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف عن ضعف السمع في الشرقية 

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، استمرار الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة بالمحافظة.

وأوضحت مديرية الصحة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه تم فحص 357409 أطفال حديثي الولادة حتى الآن، من عمر يوم وحتي 28 يومًا بنسبة تغطية بلغت 93%، وذلك من خلال الأجهزة السمعية بالمبادرة الرئاسية.

دعم الفرق الطبية بـ234 جهاز انبعاث صوتي

وأوضح وكيل الوزارة، أن وزارة الصحة في الشرقية قامت بدعم الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية بالمحافظة بـ234 جهاز انبعاث صوتي، ليصل الإجمالي إلى 355 جهازا موزعا على جميع الإدارات الصحية بالمحافظة، والذي يستخدم في قياس وفحص حاسة السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وفي حالة عدم اجتياز الطفل للاختبار السمعي، يتم فحصه مرة أخرى بعد مرور أسبوع من الفحص الأول، وفي حالة عدم الاجتياز يتم الإحالة إلى مركز علاج السمعيات بمستشفى الأحرار التعليمي، وفي حالة الاحتياج لعملية جراحية مثل «زراعة القوقعة» يتم إحالته إلى مركز السمع والكلام بالقاهرة.

اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف فحص 368019 طفلا على مستوى المحافظة، ويتم العمل بالمحافظة من خلال 355 مركزا طبيا ووحدة صحية تابعين لـ 19 إدارة صحية بالمحافظة، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية بمحافظة الشرقية.