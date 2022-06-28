«الدول السبع» تقرّ 4.5 مليارات دولار لدعم الأمن الغذائي العالمي

أفاد موقع قناة «العربية»، في نبأ عاجل منذ قليل، إنَّ مجموعة الدول السبع أقرت 4.5 مليارات دولار لدعم الأمن الغذائي العالمي.

الأمم المتحدة تحذر من أزمة غذائية عالمية

وحذرت منظمة الأمم المتحدة باحتمالية حدوث مشكلة غذائية عالمية، بعد توقف عمليات تصدير الحبوب من أوكرانيا، بعد سيطرة القوات الروسية على الموانئ الأوكرانية في منطقة البحر الأسود.

لافروف: روسيا لم تمنع تحرك سفن الحبوب الأوكرانية

ونفت روسيا على لسان وزير خارجيتها سيرجي لافروف، في تصريحات سابقة، أنَّ روسيا لم تمنع تحرك سفن الحبوب الأوكرانية، وأنّها لا تمانع الأمر شريطة أن تقوم القوات الأوكرانية بإزالة الألغام التي زرعتها في البحر الأسود.

وكانت القوات الأوكرانية زرعت أعداد كبيرة من الألغام في البحر الأسود لتمنع تحرك القوات الروسية تجاه أوكرانيا وهو الأمر الذي تسبب في مشاكل كبيرة، وصلت بعض الألغام إلى المياه المحلية التركية.