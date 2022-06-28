لو بتستعد لشراء تكييف للتغلب على حر الصيف.. 6 خطوات يجب أن تعرفها

مع بداية فصل الصيف، والارتفاع الكبير والمتواصل فى درجات الحرارة، الذى سوف يستمر على مدار 3 أشهر، وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، مؤكدة أن فصل الصيف سيكون شديد الحرارة، مع ارتفاع في نسب الرطوبة بسبب تأثير منخفض الهند الموسمي.

وبناء على هذا قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عددا من النصائح والإرشادات، للراغبين فى شراء تكييف جديد لمواجة حرارة فصل الصيف المنتظرة.

وأشار مرفق تنظيم الكهرباء من خلال صفحته الرسمية على «الفيس بوك» إلى أن النصائح والإرشادات هامة للمقبلين على شراء التكييف الجديد الذي يناسب إمكانياته المالية، ويتمتع بمواصفات جودة عالية أو لترشيد استهلاك الكهرباء للمستخدمين الحالين للتكييفات.

نصائح مرفق الكهرباء عند شراء تكييف جديد

- الحرص على اختيار نوع التكييف المناسب لمساحة الحجرة الذي سيوضع بها.

- تجنب تركيب أي جهاز تكييف قدرته غير ملائمة للمكان المطلوب، إذ سيقلل هذا من عمره الافتراضي.

- يجب الحرص عند شراء التكييف، التأكد من وجود مراكز صيانة متوفرة في كل المحافظات.

- احرص على استشارة فني كهرباء، قبل الإقبال على شراء التكييف، في حالة إذا كان عداد كهرباء الوحدة السكنية، يحتاج للتغيير لتحمل الجهد العالي للكهرباء عند الاستخدام.

نصائح للتعامل مع التكييف للحفاظ على جودتة خلال الصيف

- يجب العمل على تنظيف فلاتر الهواء بشكل مستمر، لزيادة كفاءة التكييف.

- الحرص على إغلاق النوافذ في الغرفة التي يعمل فيها التكييف، لتقليل استهلاك الكهرباء.

- احرص على تركيب التكييف في أماكن تكون سهلة التهوية ، بحيث يسهل صيانتها.

- احرص على تنظيف مرشح التكييف، حيث إنه المسئول عن تسهيل مرور الهواء النظيف.

- احرص على إجراء صيانة دورية للتكييف.

- احرص على غلق التكييف عند الخروج من الغرفة.

- احرص على ضبط درجة حرارة التكييف عند 25 درجة مئوية، لتقليل استهلاك الكهرباء.