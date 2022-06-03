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الأهلي يبدأ الاستعداد للمصري بالسلوم في غياب موسيماني والدوليين

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 علي سمير
10:52 ص | الجمعة 03 يونيو 2022
الأهلي

الأهلي

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى تدريباته مساء اليوم الجمعة، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 3 أيام، عقب العودة من المغربي وخسارة لقب دوري أبطال أفريقيا أمام فريق الوداد المغربي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين يوم الإثنين الماضي، على ملعب مُركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويبدأ الأهلي الاستعداد لمباراة المصري بالسلوم يوم 12 يونيو الجاري، في دور الـ32 لبطولة كأس مصر. 

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بقلم  علي سمير