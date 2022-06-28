أسعار الذهب عند أدنى مستوياتها في أسبوعين.. والأوقية تسجل 1825 دولارًا

تداول الذهب حول 1825 دولارًا للأوقية اليوم الثلاثاء، حيث استقر قرب أدنى مستوياته في أسبوعين، تحت ضغط عوائد سندات الخزانة الأمريكية التي لا تزال عند مستويات مرتفعة.

وفشل المعدن الأصفر في التمسك بالمكاسب التي حققها أمس الإثنين، عندما حظرت المملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان وكندا، رسميًا، واردات جديدة من الذهب الروسي، في خطوة يُنظر إليها على أنّها رمزية إلى حد كبير، حيث جفّت صادرات الذهب الروسي إلى الغرب بالفعل.

التضخم الجامح عالميًا

ويتم تداول الذهب حاليًا بأكثر من 10% من أعلى مستوى له منذ عام حتى الآن، وسط توقعات بأنّ البنوك المركزية الكبرى ستستمر في رفع أسعار الفائدة بقوة لاستهداف التضخم الجامح، حتى في ظل خطر حدوث ركود اقتصادي.

منافسة أسعار الفائدة

ورغم أنّ الذهب يعتبر على نطاق واسع وسيلة تحوّط ضد التضخم والشكوك الاقتصادية، إلا أنّ أسعار الفائدة المرتفعة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير المدرة للعائد.

وكان البنك الفيدرالي الأمريكي، أقرّ قبل أسبوعين أعلى زيادة في سعر الفائدة منذ 30 عاما، على خلفية الزيادة الكبيرة في معدلات التضخم، والتي بلغت أعلى مستوياتها منذ نحو 40 عاما، ودفعت لتشديد السياسات النقدية لدى البنوك المركزية حول العالم.

وكانت أسعار الذهب شهدت ارتفاعا أمس الإثنين، على خلفية إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واليابان تعهدها بفرض حظر شامل على واردات روسيا من الذهب.

وهبطت بين روسيا ولندن، التي تعد المركز الرئيسي لتداول الذهب، إلى مستوى الصفر مع بدء تطبيق الغرب فرض عقوبات على موسكو بعد غزو أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وأزالت رابطة سوق السبائك في لندن، التي تضع معايير التداول في سوق الذهب، مصافي الذهب الروسية من قائمتها المعتمدة في شهر مارس الماضي.