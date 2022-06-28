طلاب ثانوية بني سويف عن امتحان اللغة الأجنبية الثانية: «أسهل من السنة اللي فاتت»

أدى طلاب الثانوية العامة في محافظة بني سويف، اليوم، امتحان اللغة الأجنبية الثانية «الفرنسية والألمانية» وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة داخل 53 لجنة عامة بإدارات المحافظة السبع.

وأكد الطلاب، على سهولة الأسئلة وبخاصة في مادة اللغة الفرنسية، إذ قالت لمياء محمود بلجنة مدرسة الإيمان التابعة لإدارة بني سويف التعليمية، إن الأسئلة سهلة واعتمدت على الفهم، عدا جزئيات بسيطة التي تفرق بين الطالب المتفوق وغير المتفوق، كذلك كان الاختبار أسهل من امتحان العام الماضي.

لمشاهدة آراء طلاب الثانوية العامة في امتحان اللغة الأجنبية الثانية

وقال محمد سمير طالب بالصف الثالث الثانوي في بني سويف، إن امتحان اللغة الفرنسية، جاء سهلاً فيما عدا بعض الأجزاء التي جاءت في مستوى الطالب المتفوق، فيما تباينت الآراء حول امتحان اللغة الألمانية.

18 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية في بني سويف

ويؤدي 18 ألفًا و196 طالبًا وطالبة امتحانات الثانوية العامة هذا العام في محافظة بني سويف، داخل 53 لجنة عامة بالإدارات التعليمية السبع وسط تطبيق كافة الإجراءات اللازمة التي تضمن راحة الطلبة والمراقبين.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ نحو 707 آلاف و992 طالبا وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية «موبايل- سماعات».

وأشارت الوزارة إلى أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.