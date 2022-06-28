لحوم ودواجن بأقل الأسعار.. كيف تستعد «التموين» لعيد الأضحى؟

كشف العميد محمود السعدني رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للحوم والدواجن، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، أنه تم توريد 800 طن من لحوم الأضاحي للأوقاف للأسر الأكثر رعاية، بجانب 500 طن للأضاحي.

24 منفذا لبيع اللحوم والدواجن

أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للحوم و للدواجن، أن الشركة لديها 24 منفذا، وتحصل على حصة، وفقا للمخطط الصادر من الشركة القابضة، مؤكدا أن جميع المجازر مفتوحة خلال أيام العيد، وعلى استعداد تام لاستقبال أضاحي الأفراد، لافتا إلى أن عمليات الذبح تحت إشراف طبي كامل.

وأشار إلى ارتفاع الاحتياطي الاستراتيجي من الدواجن، ووجود مخزون ضخم من الدواجن يكفي 6 أشهر، إذ يتوافر حاليا 4 آلاف طن بمخازن وثلاجات الشركة، لاستيعاب جميع الداوجن، بسعر 65 جنيها، منوها إلى وجود تعاقدات عديدة لتوفير جميع الكميات التي يتم احتياجها.

ضخ 100 طن يوميا في المنافذ

أضاف السعدني، أنه يتم ضخ 100 طن يوميا في منافذ الشركة القابضة للصناعات الغائية وما يتبعها، مؤكدا الإشراف الطبي الكامل على اللحوم، للتأكد من سلامتها قبل عرضها للمواطنين، حتى يتم التأكد من أنها لم تتعرض للتلف نتيجة النقل.

ولفت إلى إتاحة الخراف الحية، حيث يتم الحفاظ عليها داخل الشركة، إذ يتراوح سعر القائم بين 85 و90 جنيها للكيلو، حسب الوزن، أما اللحوم الضاني تسجل 130 جنيها للكيلو، واللحوم السودانية تسجل 115 جنيها للكيلو.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بمجازر الشركة في البساتين، بمرافقة وفد إعلامي برئاسة رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي لوزارة التموين.

وتوقع رئيس الشركة، أن يكون معدل الضخ خلال العيد 80 ألف طن، كما يمكن تزويد هذه الكميات بنحو 10 آلاف طن، حتى يتم تغطية كل احتياجات المواطنين لتصل الي 120طن.

وعن التكلفة الفعلية لذبح الأضاحي داخل المجازر، أوضح السعدني، أنها تصل إلى 400 و500 جنيه للخروف، و1000 إلى 1200 جنيه للعجول.