موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين.. آخر موعد 31 يوليو

يشهد محرك البحث العالمي «جوجل»، زيادة الحركة البحثية من قبل المواطنين حاملي البطاقات التموينية، حول موقع دعم مصر الرسمي لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين، والذي تتيحه وزارة التموين والتجارة الداخلية على الرابط الرسمي للموقع لربط بطاقة التموين برقم الموبايل، تنفيذا للتعليمات الموجهة للمستفيدين من الدعم عبر «بونات صرف الخبز»، بتسجيل رقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة على البطاقة.

موقع دعم مصر الرسمي لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين

وخصصت وزارة التموين موقع دعم مصر الرسمي لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين من هنا، في الوقت الحالي، لتقديم خدمة تسجيل رقم الموبايل لأصحاب البطاقات خلال المهلة التي حددتها الوزارة حتى 31 يوليو لإتمام خدمة ربط رقم الموبايل على البطاقة وتحديث بيانات الأفراد المقيدين عليها.

خطوات تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين

ويُحدد موقع دعم مصر خطوتين فقط لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين، تتمثل في التالي بعد تصفح الرابط الرسمي للموقع من خلال المتصفح العالمي جوجل:

1- تدوين رقم بطاقة التموين المكون من 12 رقما.

2- تظهر رسالة نصية باسم رب الأسرة، يعقبها كتابة رقم المحمول باسم صاحب بطاقة التموين المدون اسمه على البطاقة.

ونوهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه حال كان رقم الموبايل مسجل بالفعل في إحدى شركات الاتصالات الأربعة «فودافون أو اتصالات أو we أو أورانج»، تظهر رسالة أنه تم قبول رقم المحمول، أما إذا كان رقم الموبايل غير مسجل باسم رب الأسرة تظهر رسالة أنه تم رفض رقم الموبايل.

آخر موعد لتسجيل رقم الموبايل

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، آخر موعد لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين حتى 31 يوليو المقبل بدلا من 30 يونيه الجاري.