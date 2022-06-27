«التموين»: ضخ 100 طن لحوم سودانية يوميا خلال أيام العيد

قال المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن ملف الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي، يلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية من خلال الاطمئنان أسبوعيًا، فضلًا عن الاعتماد المالي الضخم المخصص للسلع الإستراتيجية.

1300 منفذ من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة التموين خلال أيام العيد

وطمأن «خليل»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج «8 الصبح»، على شاشة «dmc»، المصريين على توافر جميع السلع خلال عيد الأضحى كما هو معتاد في مثل هذه المناسبات، حيث يوجد 1300 منفذ من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة التموين خلال أيام العيد، لافتًا إلى فتح جميع المخابز بكامل طاقتها خلال العيد.

الوزارة تضخ من 100 إلى 150 طن يوميًا من اللحوم السودانية الطازجة

وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أن سعر السكر بمنافذ البيع 10 جنيهات ونصف، لافتًا إلى توافر اللحوم السودانية الطازجة بـ 115 جنيه للكيلو، مشيرًا إلى ضخ الوزارة من 100 إلى 150 طن يوميًا، إضافة إلى توفر 6 آلاف رأس للذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

إقامة 39 شادرا لبيع اللحوم على مستوى الجمهورية

وأوضح أن منافذ البيع توفر لحوم ضأن مبردة بـ 130 جنيهًا، إضافة إلى إقامة 39 شادرا على مستوى الجمهورية من خلال الشركة المصرية لتجارة الجملة، موضحًا أنه يوجد بالوجه القبلي 13 شادرا والقاهرة النيل للأهرام تتضمن 16 شادرا، إضافة إلى 8 شوادر بالوجه البحري، وشادر بالقاهرة وشادرين بالإسكندرية.

توفر اللحوم البرازيلي بكل منافذ الجمهورية بسعر 85 جنيهًا

ولفت رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين إلى أن حالة الخرفان المتوفرة جيدة جدًا وصغيرة السن وتتناسب مع الأضحية، مشيرًا إلى تحديد سعر اللحوم البرازيلية لتصبح بـ 85 جنيها وتوافرها بكل منافذ الجمهورية.