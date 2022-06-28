استقرار درجة الحرارة في الإسماعيلية.. وارتفاع نسبة الرطوبة 

شهدت محافظة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء طقسًا مستقرًا مع موجة من ارتفاع الرطوبة على معظم محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الجاري.

وسجلت درجة الحرارة في الإسماعيلية العظمى 35 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة في انخفاض درجتين عن اليومين الماضيين، التي سجلت فيهما 37 درجة.

ارتفاع نسبة الرطوبة بسبب منخفض الهند الموسمي

وتشهد معظم محافظات الجمهورية خلال اليومين الماضيين أجواء صيفية مستقرة مع امتداد منخفض الهند الموسمي الذي يعمل على رفع نسب الرطوبة.

وذكر بيان رسمي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس حار نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضاف البيان أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم 33 درجة مئوية، فيما تسجل السواحل الشمالية 30 درجة مئوية وسجلت درجة الحرارة في شمال الصعيد 38 درجة مئوية، وسجلت محافظات جنوب الصعيد ارتفاع في الحرارة وصلت فيه إلى 40 درجة مئوية مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تعمل على زيادة الإحساس بحرارة الطقس.

سيولة علي الطرق

وشهدت طرق محافظة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء سيولة مرورية على كافة الطرق السريعة والصحراوية في الساعات الأولي من صباح اليوم دون وقوع أي حوادث مرورية.

وانتشرت الخدمات المرورية في الإسماعيلية في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء، على الطرق السريعة والصحراوية ومداخل ومخارج الإسماعيلية.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن الخدمات الأمنية انتشرت على طرق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي والسويس الإسماعيلية الصحراوي والإسماعيلية بورسعيد الزراعي ومحور 30 يونيو.

كما انتشرت الخدمات على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي والطرق الداخلية، وحذرت المواطنين من زيادة السرعات المقررة تجنبًا لوقوع حوادث مرورية على الطرق.