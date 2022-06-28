جمارك الإسكندرية تحبط محاولة تهريب مكملات الغذائية برسوم 30 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تشديد الرقابة على كافة المنافذ، وفي إطار الجهود، أكدت تحريات الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري بقطاع أمن المنافذ، قيام إحدى الشركات الكائنة بمحافظة القاهرة والمملوكة لأحد الأشخاص باستيراد رسالة من إحدى الدول إلى ميناء الإسكندرية البحري مشمولها إكسسورات ملابس جاهزة، داخل حاوية، وتبين انها تحوي ضمن مشمولها مكملات غذائية وأدوية طبية، دون الحصول على موافقة الجهات المعنية بقصد تهريبها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المختصة من ضبط «3883 أمبول من مادة الكيتامين المخدر – مُكملات غذائية – أدوية غذائية – مستلزمات طبية – كميات من الهواتف المحمولة – ماكينات تحصيل رسوم – ماكينات فوري».

كما أمكن ضبط سيدة، تعمل مندوب تخليص، ومستخلص جمركي لمحاولتهما إنها إجراءات الإفراج الجمركي عن الحاوية المشار إليها دون إتباع الإجراءات المنظمة في هذا الشأن قانوناً.

وقدرت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها بنحو 30 مليون جنيه، وتم تحرير محضرا بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.