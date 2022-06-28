تقديمات المدارس.. ماذا يحدث بعد غلق الموقع الإلكتروني؟

عقب انتهاء تقديمات المدارس، تبدأ الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بتسليم المديريات التعليمية نسخة من قاعدة بيانات الطلاب المتقدمين لمدارس رياض الأطفال الرسمي لغات بكل مديرية والمسجلين عن طريق التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات الوزارة للقيام بالإجراءات اللازمة لتنسيق الطلاب وقبولهم بالمدارس.

وأكدت وزارة التربية والتعليم في خطاب مرسل للمديريات، أنه يجب على المديريات إرسال نتيجة القبول للطلاب بعد انتهاء تقديمات المدارس فور الانتهاء منها، وقبل إعلانها بالمدارس حتى يتسنى إعلان نتيجة القبول لأولياء الأمور عبر المنصة الإلكترونية من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

تقديمات المدارس الابتدائية

وبالنسبة لتقديمات المدارس الابتدائية ومدارس رياض الأطفال الرسمي، قالت وزارة التربية والتعليم، إن المديريات والإدارات التعليمية تتابع موقف التقدم الإلكتروني للمدارس التابعة لها وموقف بت المدارس في الطلبات المقدمة إليها من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص للمديريات والإدارات التعليمية في هذا الشأن.

وشددت الوزارة على ضرورة التنسيق والتعاون بين توجيه رياض الأطفال وتوجيه المرحلة الابتدائي وإدارات وأقسام الإحصاء بالمديريات التعليمية في إجراءات التقدم والقبول بالمدارس.

تفاصيل تقديمات المدارس للطلاب الوافدين

وباللنسبة لتقديمات المدارس بالنسبة للطلاب الوافدين، فأكدت وزارة التربية والتعليم، أن يقوم ولي الأمر بتقديم أوراق الالتحاق إلى الإدارة التعليمية حيث تقوم جهة الاختصاص بمراجعة المستندات ويتم إخطار المدارس ببيانات الطلاب الوافدين الذين تم قبولهم ويلزم على مديري المدارس تسجيل بياناتهم إلكترونياً على قاعدة البيانات المركزية.

تقديمات المدارس للعام الدراسي الجديد، تنتهي يوم 30 يونيو الجاري، ثم تبدأ المديريات والإدارات التعليمية في إجراءات التسكين للطلاب، وشددت وزارة التربية والتعليم، أنها حريصة على التنسيق الكامل مع المديريات في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد.