تحويل المدارس التجريبية 2022 يبدأ يوم 1 يوليو.. اعرف الضوابط

تحويل المدارس التجريبية 2022، يبدأ اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 1 يوليو المقبل إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، لجميع الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة للعام الدراسي الجديد 2022-2023، إذ أكدت المديرية على ضرورة الالتزام بضوابط التحويل.

ضوابط تحويل المدارس التجريبية 2022

وكشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة عن ضوابط تحويل المدارس التجريبية 2022، موضحًا أن التحويل يتم بكتابة الرقم القومي للطالب على موقع التحويل والجهة الخارج منها أي المدرسة التي يرغب في التحويل منها والجهة التي يريد التحويل إليها أي المدرسة التي يرغب في الالتحاق بها وتحديد نوعية التعليم.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن ضوابط تحويل المدارس التجريبية 2022 تشمل أيضاً تشكل لجنة من قبل الإدارة التعليمية برئاسة مدير عام الإدارة للبت في طلبات التحويل من مدرسة لأخرى، وفي حال قبول طلبات التحويل يتم اعتمادها من قبل مدير عام الإدارة التعليمية ويتسلم الطالب كود الدفع وعلى أساسه يسدد المصروفات الدراسية الخاصة بالمدرسة التي يريد التحويل إليها.

ضوابط تحويل المدارس التجريبية 2022، تتضمن استكمال باقي الإجراءات الورقية عقب الانتهاء من التحويل الإلكتروني من حيث تسليم الملف الورقي وأي أوراق مطلوبة للمدرسة.

حالات رفض تحويل المدارس التجريبية 2022

أما رفض تحويل المدارس التجريبية 2022، فيتوقف على كثافة المدرسة، بحسب ما رواه المصدر، موضحًا أنه في حالة وجود كثافة مرتفعة بالمدرسة يتم على أساس ذلك رفض التحويل، لافتًا إلى أن التحويل متاح من إدارة تعلميمية لأخرى داخل نطاق المحافظة.

وفي سياق متصل، أكدت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، في خطاب مرسل للإدارات التعليمية، أن التحويل بين المدارس 2022 متاح لجميع المراحل للمدارس الرسمية واللغات بداية من kg2 رياض الأطفال إلي الصف الثالث الثانوي.

وأشارت مديرية التعليم بالقاهرة، إلى التعامل مع البرنامج الخاص بذلك فقد تم إرسال كلمة المرور الخاصة بكل إدارة تعليمية «باسورد»، بالإضافة إلى مقطعين فيديو بهما شرح توضيحي مسؤولي المعلومات بالإدارات التعليمية، لافتة إلى أن التحويل الورقي مستمر للتعليم الخاص والتعليم الفني.