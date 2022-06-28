موقع تقديم المدارس التجريبية 2023 بالجيزة.. اعرف تقسيم القطاعات

يستقبل موقع تقديم المدارس التجريبية 2023 بالجيزة طلبات التقديم حتى نهاية الشهر الجاري، إذ يتم التقديم وفق الرقم القومي ولا يكرر ولكن يمكن تعديل ما تم تسجيله مع مراعاة اختيار الرغبات الأقرب لمحل السكن، بحسب ما أكدته المديرية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

تقسيم القطاعات للمدارس التجريبية 2023

- قطاع شمال الجيزة ويشمل شمال الجيزة والعجوزة والدقي والوراق.

- قطاع جنوب الجيزة ويشمل جنوب الجيزة والعمرانية والهرم وبولاق الدكرور.

- قطاع الفردوس منطقة الفردوس ويشمل مدارس منطقة الفردوس.

- وتقسيم القطاعات للمدارس التجريبية 2023، يشمل قطاع الفردوس منطقة ابني بيتك ويشمل مدارس منطقة ابني بيتك وحدائق أكتوبر ويضم هذا القطاع منطقة حدائق الأهرام والرماية كمربع سكنى.

- قطاع الفردوس منطقة دهشور ويشمل مدارس منطقة دهشور.

- قطاع الفردوس أورسكوم ويشمل مدارس منطقة أوراسكوم.

- قطاع المتميز ويشمل مدارس غرب سويمد والحي المتميز.

- قطاع العاشر محور الكفراوي ويشمل مدارس محور الكفراوي.

- قطاع العاشر الحي السادس ويشمل مدارس منطقة السادس.

- قطاع العاشر الحي العاشر ويشمل مدارس منطقة العاشر.

- قطاع أبناء الجيزة البراعم ويشمل مدارس ابني بيتك المنطقة السادسة ومنطقة أبناء الجيزة.

- قطاع الـ 800 فدان ويشمل منطقة الـ 800 فدان ومدرسة الإمام محمد عبده.

- قطاع الشيخ زايد مدينة الشيخ زايد.

- قطاع أبو النمرس مركز ومدينة أبو النمرس.

- قطاع أوسيم مدينة ومركز أوسيم.

- قطاع كرداسة مدينة كرداسة.

- قطاع الحوامدية مدينة الحوامدية.

- قطاع البدرشين مركزومدينة البدرشين.

- قطاع العياط مركز ومدينة العياط.

- قطاع منشأة القناطر ويشمل وردان المنصورية.

- قطاع الصف مدينة الصف.

- قطاع أطفيح مركز ومدينة أطفيح.

تقسيم القطاعات المدارس التجريبية 2023 المتميزة

- قطاع 6 أكتوبر ويشمل جميع المدارس الرسمية المتميزة للغات بالإدارة.

-العمرانية وتشمل مدرسة مصطفى كامل الرسمية المتميزة للغات.

-إدارة جنوب الجيزة التعليمية وتشمل النهضة الرسمية المتميزة للغات.

-إدارة الهم التعليمية وتشمل جميع المدارس الرسمية المتميزة للغات بالإدارة.

-إدارة بولاق التعليمية وتشمل عمر سليمان المتميزة للغات.

موقع تقديم المدارس التجريبية 2023 بالجيزة يمكن الدخول عليه من خلال موقع مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة.