حظك اليوم برج الثور الأربعاء 29-6-2022 مهنيا وعاطفيا

برج الثور ثاني الأبراج الفلكية وهو أحد الأبراج الترابية، ويتفق مولود برج الثور مع كل الأبراج الترابية والمائية، كما أنه يعتقد أن نقاط القوة لديه كونه شخصية موثوقة ومستقرة وأبرز نقاط الضعف أنه عنيد وغيور بدرجة كبيرة، كما أنه يكره التغيرات المفاجئة.

مواصفات برج الثور

ونادرًا ما يصاب مولود برج الثور بالإحباط فهو يتسم بإراداته الحديدة التي تجعله يحقق كل أهدافه بنجاح كبير دون النظر لأي عقبات تواجهه، فهو يثق بقدراته بشكل كبير ويحب عمله ويجتهد به بدرجة كبيرة، وهو جيد في التعامل مع الأموال، وذكي، وطموح، ومن أبرز عيوب مولود برج الثور العند الشديد فهو يعند في كل الأمور التي يقوم بها.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد، خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الأربعاء 29 يونيو، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

الفلك يعمل لصالحك ومتوقع أن تجد نفسك مستعدًا لكل المستجدات التي تواجهك في حياتك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور اليوم الأربعاء 29 يونيو.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر الجديد يدعم علاقاتك وتميل نحو الانطلاق اجتماعيًا والاستمتاع بوقتك مع من تحب، حيث أنك ستقضي أوقاتًا سعيدة مع أحبائك، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور اليوم الأربعاء 29 يونيو.