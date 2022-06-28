حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 28-6-2022 مهنيا وعاطفيا

كشفت خبيرة الفلك والابراج عبير فؤاد، أن القمر موجود اليوم في منزلك الثاني لمولود برج الثور، وهذا حسب توقعات حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، قد يجعلك تشعر بتشتت فى الذهن ولا تستطيع التفكير بشكل جيد، خاصة فى ظل الضغوط التى تعاني منها فى العمل، لهذا عليك بالهدوء وعدم التسرع والتفكير المتزن،كما يجب أن تضاعف حذرك فى الموضوعات الهامة والمصيرية، وضرورة الاعتناء بخطواتك مهما كانت الضغوط لتحقق فائدة.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

كشفت عبير فؤاد خبيرة الفلك والابراج عن توقعات لموليد برج الثور على الصعيد العاطفي، بالهدوء والابتعاد عن العصبية والارتباك، وحاول أن تتجاهل الضغوط التى تتعرض لها اليوم، وان تستغل اليوم، فى التواصل والمناقشة البنائه، مع شريك حياتك او من تحب، للاهتمام بالمشاكل العالقة فيما بينكم، إذ تستطيع اليوم بالتفكير الجيد والايجابي والمتوازن، أن تجد حلا لها، وذلك إذا اعتمدت اللباقة والجاذبية واللطف أثناء الحديث والمناقشة مع الأحباب المقريبن منك، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

الافلاك تحذرك اليوم مولود برج الثور، بضرورة التزام الهدوء والتروي، والتفكير الجيد قبل اتخاذ اى خطوات جادة، على الصعيد المهني، او قبل تقديم اى مشروعات اليوم، نظرا لوجود القمر في منزلك الثاني، وهذا سوف يجعلك مشتتا ومرتبك ومشوش التفكير، لهذا تنصحك خبيرة الفلك والابراج عبير فؤاد، ان تعتني بخطواتك وقرارتك اليوم، مهما كانت الضغوط التى تتعرض لها، وفق حظك اليوم.