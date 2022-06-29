حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 29-6-2022 مهنيا وعاطفيا

برج الجوزاء هو ثالث الأبراج الفلكية، ويشمل المواليد من 21 مايو حتى 21 يونيو من كل عام، ويتسم مولود البرج أنه ملفت للأنظار ويحب دائما أن يتحدث الجميع عنه كما أنه مرح بدرجة كبيرة ومليئ بالحيوية ودقيق الملاحظة، وأبرز صفاته أنه محب للموسيقى وحاد الذكاء كما أنه مبدع ويحب التحدي.

ويتسم مولود برج الجوزاء أنه حاد الذكاء ولديه قدرة كبيرة على إقناع الآخرين بكل ما يريده، كما أنه قادر على حل المشكلات المعقدة التي تواجهه فهو يستطيع التكيف مع الظروف والأشخاص التي لا يحبها بمنتهى السهولة، وأبرزعيوبه التردد، كما أنه فضولي بدرجة كبيرة فهو يحب أن يعرف كل الأمور التي تدور من حوله مما يزعج الكثيرين ممن حوله في العديد من الأحيان.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد، خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الجوزاء على النحو التالي:

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزلك الثاني واليوم غير مناسب للمغامرة على الصعيد المهني والمالي، لذا يجب أن تفكر جيدا قبل أن تتخذ أي قرار خاص بأمورك المالية، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يجعلك مشوشًا لذا عليك أن تراعي مشاعر الطرف الآخر ولا تبخل بأي جهد، والاهتمام بشريك الحياة حتى تجعله سعيدًا، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.