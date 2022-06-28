حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 28-6-2022 عاطفيا ومهنيا

تألق ومكاسب بالجملة ينتظرها مولود برج الجوزاء، وفق ما كشفته خبيرة الفلك وعلم الأبراج عبير فؤاد وتوقعات حظك اليوم على الجانبين العاطفي والمهني لهذا المولود الذي يعرف عنه أنه متقلب المزاج، يحمل صفات متناقضة، ومع ذلك فأن أصحاب هذا البرج من الشخصيات طيبة القلب، التي تتسامح بشكل سريع.

وبحسب خبراء الفلك، فإن هذا المولود الذي ينتمي له الكثير من المشاهير كالفرعون المصري محمد صلاح، والطبيب مكتشف مرض ألزهاير الدكتور ألويس ألزهايمر، والشاعر خليل مطران، الفنان المصري توجو مزراحي، أحمد مكي، نضال الشافعي، ووزير الاثار المصري زاهي حواس، وبطل أفلام سبايدر مان توم هولاند، بعضهم يعرف عنه الإندفاع ما يجعله يقع في الكثير من المشكلات.

واليوم الثلاثاء 28 يونيو، لأصحاب برج الجوزاء المهتمين بالاطلاع بشكل يومي على التغيرات التي تطرأ على الكواكب، وتأثيرها على الأبراج المختلفة، تعرض «الوطن» في التقرير التالي، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي بحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

توضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لأصحاب برج الجوزاء، أن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي، أن القمر وعطارد في برجك يدعمانك وتستطيع أن تعبر عن رغباتك وما تنتظره بلباقة وتكسب التقدير.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد» لأصحاب هذا البرج، إن حظك اليوم يخبرك أن فينوس في برجك يدفعك نحو الاهتمام بمظهرك وتبدو متألقًا.