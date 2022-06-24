ضبط 954 كيلو لحوم ودجاج فاسد في حملات تفتيشية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطري، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن

ومن جهته أوضح اللواء إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية بالاشتراك مع الجهات المعنية مجالس المدن والرقابة التموينية ومباحث التموين والرقابة الصحية والرقابة الإدارية بالشرقية، قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

هياكل دجاج غير صالحة للاستخدام الآدمي

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري في الشرقية، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 954 كجم لحوم فاسدة، ما بين 15 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية، و36 كجم دجاج مجهول المصدر، و903 كجم هياكل دجاج غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتم تحرير محاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.