«الكهرباء» توقع عقدا مع «سيمنز» لزيادة سعة محطة محولات السويس

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدًا مع شركة سيمنز للتكنولوجيا لتنفيذ عملية توسيع محطة محولات السويس جهد 500 ك.ف بمحول ثالث سعة 500 م.ف.ا جهد 500/220/11 ك.ف، وخليتي المحول من الجهتين بنظام تسليم المفتاح.

جاء ذلك استمرارا لجهود الدولة المصرية، وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على جميع أنحاء الجمهورية، ويهدف المشروع لزيادة سعة محطة محولات السويس لتغذية محطة محولات شركة السويس للصلب.

وتبلغ تكلفة المشروع نحو 37 مليون جنيه مصري بالإضافة إلى 6 ملايين يورو خصما على اعتمادات مشروعات محطات محولات الجهد الفائق بمنطقة كهرباء القناة بموازنة العام المالي 2021/2022 بمدة تنفيذ تصل إلى 12 شهرًا تبدأ من تاريخ توقيع العقد.