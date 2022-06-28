نقابة التمثيليين تعقد مؤتمرًا صحفيًا مع شركة لتنظيم الجنازات الأسبوع المقبل

تستعد نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي، لعقد مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء المُقبل، لتوقيع عقد شراكة، مع إحدى الشركات الخاصة بخدمات تنظيم الجنازات.

ويأتي هذا المؤتمر، الذي سيُعقد في «الجريك كامبس» بوسط القاهرة، هو الأول من نوعه داخل النقابات الفنية، لا سيما أن هذه الشركة هي أول منصة لتنظيم الجنازات في مصر، كما جرى وتعاونت مع النقابة في تنظيم جنازة الفنان سمير صبري.

أشرف زكي يُطالب هاني شاكر بالتراجع عن الاستقالة

وفي سياق متصل، وكان الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قد طالب بدوره، المطرب هانى شاكر، بأن يعطى نفسه فرصة حتى بعد عيد الأضحى المبارك، ثم يجلسان مع بعضهما البعض، ليثنيه عن قراره بالاستقالة، ليرد عليه هانى شاكر مداعبًا: تعالى رشح نفسك نقيب للمهن الموسيقية، ليرد أشرف زكى: أنا لست عضوًا فى النقابة.

وقال الفنان هاني شاكر إن المشهد الذي حدث في مؤتمر النقابة، من الصعب أن يستكمل عمله بعده، «صعب أكمل بعد اللى حصل النهارده، وباشكر المجلس وأعضاء الجمعية العمومية، لكن اللى حصل جعلنى أعيد حساباتي من جديد، واتخذت القرار بلا رجعة وقدمت استقالتي على الهواء، وغدًا سأسلمها للمجلس».