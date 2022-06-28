الداخلية تكشف ملابسات فيديو «مشاجرة المنيا»: خلافات جيرة انتهت بأعيرة نارية

كثّفت وزارة الداخلية، جهودها لكشف ملابسات فيديو متداول عبر فيس بوك، بعنوان «في غياب الشرطة وفي وضح النهار.. شجار بالأسلحة النارية بعزبة شاهين بمحافظة المنيا».

مشاجرة في المنيا

وبالفحص تبيّن أنّه بتاريخ 27 يونيو الحالي، وتبلغ لقسم شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا بـ حدوث مشاجرة بمنطقة عزبة شاهين بدائرة القسم.

وبالانتقال تبيّن نشوب مشاجرة بين طرف أول «شخصان، مصابان برش خرطوش بأنحاء متفرقة بالجسم»، وطرف ثانٍ «شخصان أمكن ضبطهما»، وبحوزتهما 2 فرد خرطوش، جميعهم مقيمين بدائرة القسم.

خلافات جيرة

وبمواجهتهم أقروا بحدوث مشادة كلامية بينهم لوجود خلافات جيرة سابقة، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل منهم على الآخر بالضرب، وأطلق أطراف الطرف الثاني، أعيرة من أسلحة نارية كانت بحوزتهما، ما أسفر عن حدوث الإصابات المنوه عنها، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.