تجديد حبس متهم بقتل شاب في مشاجرة بينهما بالإسماعيلية

أمرت نيابة أول الإسماعيلية، اليوم الاثنين، بتجديد حبس المتهم بقتل شاب في مشاجرة وقعت الأربعاء الماضي، في منطقة المحطة الجديدة التابعة لدائرة قسم أول الإسماعيلية.

وكانت جهات التحقيق أمرت بدفن جثمان الشاب وتسليمه لذويه، وشيّع المئات من أهالي المحطة الجديدة جثمان المجني عليه، وسط حالة من الحزن على وفاته.

وتحفظت النيابة العامة على الجثمان لتشريح الجثة، وانتدبت الطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة وكتابة تقرير الصفة التشريحية.

ضبط المتهم

وألقت وحدة مباحث قسم أول الإسماعيلية، برئاسة المقدم أنور القاضي، القبض على المتهم بقتل شاب في بداية الثلاثينيات من العمر في مشاجرة وقعت في منطقة المحطة الجديدة، وتحفظت على السلاح المستخدم في الجريمة.

ووجَّه اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء طلعت عبد الهادي، لمعرفة سبب ارتكاب الجريمة وإنهاء تحريات المباحث حول الواقعة وإحالة المتهم إلى النيابة العامة.

تفاصيل الواقعة

وبحسب شهود العيان فإن مشاجرة وقعت خلف منطقة السبع بنات في المحطة الجديدة، أسفرت عن مصرع شاب في الثلاثينيات من العمر، ويُدعى محمد عبد الفتاح وشهرته «تاحة» بطعنة نافذة أودت بحياته.

وقال شهود العيان إن مشاجرة وقعت قبل الحادث بقليل قرب أحد المقاهي، وانصرف على أثرها الطرفان، إلا أنها تجددت بعد وقت قصير وطعن فيها المتهم المجني عليه، ما تسبب في وفاته على الفور.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارة إسعاف نقلت المجني عليه إلى مستشفى جامعة قناة السويس، إلا أنه توفى متأثرًا بإصابته.