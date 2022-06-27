عاجل.. مقتل نجار مسلح في مشاجرة بسبب خلافات الأطفال بالشرقية

لقى نجار مسلح مصرعه على يد شقيق نسيبه، الذي سدد له طعنة نافذة في العنق، بسبب خلافات الأطفال، في قرية «بني عليم»، التابعة لمركز بلبيس، في محافظة الشرقية، وجرى تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

إخطار مدير أمن الشرقية بمقتل نجار مسلح

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مركز شرطة بلبيس، مساء اليوم الاثنين، يفيد بمقتل شاب يُدعى «محمد فتحي»، نجار مسلح، 39 سنة، على يد المدعو «أيمن محمد علي»، عاطل، 40 سنة، في مشاجرة بينهما، بسبب خلافات الأطفال.

المجني عليه حاول معاتبة المتهم بسبب الأطفال

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس إلى مكان الواقعة، وتبين أن المجني عليه توجه إلى منزل الجاني، لمعاتبته على قيامه بالتعدي على أبناء شقيقته، وقيامه بسب والدته، فنشبت مشادة بينهما انتهت بمقتل الأول بسكين، على يد الثاني.

وتمكن رجال مباحث بلبيس من القبض على المتهم، وتم إيداع الجثة في مشرحة مستشفى الأحرار بمدينة الزقازيق، تحت تصرف النيابة العامة التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.