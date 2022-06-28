نقل مراقب ثانوية عامة لمستشفى طوارئ طنطا.. فقد وعيه داخل اللجنة

تلقت غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية المشكلة لمتابعة أحوال المعلمين في امتحانات الثانوية العامة، برئاسة محمد عبدالله، رئيس الغرفة والأمين العامة لنقابة المهن التعليمية، إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بالمحلة الكبرى، برئاسة محمد سيف النصر، بتعرض المعلم محمد علام محمد، مراقب بإحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة أم المؤمنين الثانوية التابعة لإدارة غرب طنطا منتدب من المحلة الكبرى التعليمية، بهبوط في الدورة الدموية.

امتحانات الثانوية العامة

وأكد محمد عبدالله رئيس غرفة العمليات الرئيسية لـ نقابة المعلمين، أن المعلم محمد علام محمد، تعرض للإغماء أثناء مراقبته على أعمال الامتحانات، وتم نقله إلى مستشفى الطوارئ بطنطا، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أنه أصيب بغيبوبة نتيجة هبوط السكر في الدم، وتم إخضاعه للإسعافات وحالته الصحية مستقرة حالياً.

نقابة المعلمين

وأوضح محمد عبدالله أنه تم تكليف النقابة الفرعية للمعلمين بطنطا برئاسة عبدالمنعم العابد، بمتابعة الحالة وتقديم المساعدة اللازمة.

وكانت النقابة العامة للمهن التعليمة برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين، أعلنت تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، وخصصت رقم على الواتس آب 01555208606 لتلقي كافة الشكاوى والاستفسارات الواردة من المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة، للعمل على حلها.

وتلقت غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية صباح اليوم، إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بطنطا، يفيد تعرض المعلم يحيى السيد يحيى، مراقب بإحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة سعد الخبيري التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية لحالة إغماء.