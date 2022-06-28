عاجل.. «عمليات المعلمين»: إصابة مراقب بالثانوية العامة بأزمة صدرية بطنطا

تلقت غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية المشكلة لمتابعة أحوال المعلمين في امتحانات الثانوية العامة برئاسة محمد عبدالله رئيس الغرفة والأمين العامة لنقابة المهن التعليمية، إخطارا من النقابة الفرعية للمعلمين بطنطا، يفيد تعرض المعلم يحى السيد يحي مراقب بإحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة سعد الخبيرى التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية لحالة إغماء.

توقيع الكشف الطبي

وأوضح محمد عبد الله، أنه تم تكليف النقابة الفرعية للمعلمين بطنطا برئاسة عبد المنعم العابد، واللجنة النقابية بكفر الزيات، بمتابعة الحالة وتقديم المساعدة اللازمة.

وأضاف رئيس غرفة العمليات، أنه تم نقل المعلم المصاب إلى المستشفى المنشاوي العام بكفر الزيات ،لتلقي الرعاية اللازمة، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أنه أصيب بأزمة صدريه، وحالته الآن مستقرة.

امتحانات الثانوية العامة

كانت النقابة العامة للمهن التعليمة برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين، أعلنت تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، وخصصت رقما على الواتس آب 01555208606 لتلقي كل الشكاوى والاستفسارات الواردة من المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة، للعمل على حلها.