ضبط مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالجيزة: ربطوا 125 شخصا بالحبال وضربوهم

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، مركزا لعلاج الإدمان بدون ترخيص في نطاق محافظة الجيزة، في إطار استمرار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط مراكز علاج الإدمان غير المرخصة.

تحويل فيلا لمركز علاج إدمان

وفق بيان وزارة الداخلية، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية، باستئجار فيلا بدائرة قسم شرطة الأهرام وإدارتها كمركز طبي لعلاج الإدمان بدون ترخيص، فضلا عن قيامه باحتجاز عدد من المدمنين بداخلها وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم، بدون استشارة طبية وبمقابل مادي.

وذكر بيان وزارة الداخلية، أنه عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الـ«فيلا» المُشار إليها وضبط القائمين على إدارتها، وهم 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الجيزة، كما تبين احتجاز 125 شخصا داخل الفيلا من متعاطي المواد المخدرة، وبسؤالهم أقروا بحجزهم داخلها بمعرفة ذويهم كرها عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتكبيلهم والتعدي عليهم بالضرب.

ضبط أدوية مجهولة المصدر

ضبطت أيضا، مجموعة من الأدوية مجهولة المصدر عبارة كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية والمدرجة بجدول المخدرات والممنوع تداولها بدون استشارة طبية، 2 سجل دفتري لإثبات بيانات وأحوال ومعيشة النزلاء، ومجموعة من الحبال والعصا، تستخدم فى تكبيل وربط النزلاء، كما تبين وجود عدة مخالفات بالمكان تمثلت فى إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص، مزاولة مهنة الصيدلية بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية بدون استشارة طبية، مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص، وعدم وجود تجهيزات طبية، فضلا عن عدم توفير وسائل السلامة الصحية.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان، مقابل مبالغ مالية شهرية، ومزاولة الطب والصيدلية بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية للمدمنين، بدون استشارة طبية، وأن الحبال والعصا المضبوطة تستخدم في تكبيل النزلاء، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.