صحة البحيرة: ضبط متهم بانتحال صفة طبيب وإغلاق 5 منشآت بدون ترخيص

أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية، على مختلف المنشآت الطبية في مختلف مراكز المحافظة، وشدد على عدم التهاون في اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المنشآت الطبية المخالفة.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة و السيد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتشديد الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة، لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وتقديم خدمات رعاية طبية آمنة.

حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الطبية

وفي هذا الإطار، شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في البحيرة، بقيادة الدكتور باسم الشريف، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الطبية الخاصة، حيث تم المرور على عدد من المنشآت بمدينة الدلنجات، مما أسفر عن ضبط أحد الأشخاص، منتحل شخصية طبيب، وتم عمل محضر انتحال صفة، وإغلاق المكان وتشميعه في الحال.

غلق إداري لـ5 منشآت طبية بدون ترخيص

كما تم تحرير محضر غلق إداري لعدد 5 منشآت طبية مخالفة بدائرة مركز الدلنجات، تتضمن 2 عيادة، و2 معمل، ومركز علاج طبيعي، لإدارتها بدون ترخيص، وذلك ضمن الحملات الرامية لضمان تقديم خدمة صحية متميزة، والالتزام بسياسات مكافحة العدوى ومعايير الجودة في المنشآت الطبية الخاصة.

وأكد الدكتور حمودة الجزار، وكيل مديرية الصحة، على أهمية دور العلاج الحر في ضبط تقديم الخدمات المقدمة للمرضى بالمنشآت الطبية غير الحكومية، لما له من أثر في سلامة المرضى وذويهم، وسلامة كافة الأطقم المقدمة بالمنشآت الطبية الخاصة، مشيراً إلى أن دور العلاج الحر يتمثل في إصدار التراخيص اللازمة لتشغيل المنشآت الطبية الخاصة.