غلق أكاديميتين بدون ترخيص ببني سويف.. «بتعمل تدريبات على التمريض والمحاسبة»

شن فرع جهاز حماية المستهلك في محافظة بني سويف، بالتعاون مع مديرية الصحة في المحافظة، حملة مكبرة على عدد من أكاديميات التدريب لضبط المخالف منها، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه غلقها، في إطار توجيهات محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني، بمتابعة تراخيص المنشآت التدريبية والتعليمية بالمحافظة.

ضبط أكاديميتين بدون تراخيص

وتمكنت الحملة التي أشرف عليها اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، وقادها أحمد دهشان، مدير فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، من ضبط 2 مركز تدريب «أكاديمية» لمزاولة تدريب الطلاب على المهن المختلفة تمريض ومحاسبة بدون ترخيص من الجهات المختصة، وعدم إصدار فواتير، وعدم الإعلان عن أسعار الخدمات.

وقررت الحملة التي شارك بها عدد من قيادات مديرية الصحة، ونادي مرداشي، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، غلق وتشميع الأكاديمتين لعدم حصولهما على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وعدم الإعلان عن أسعار الخدمات المقدمة.

تحرير محاضر تموينية ضد المخالفين

كما تمكنت الحملة من تحرير عدد من المحاضر لمخالفات تموينية، والتي شملت تحرير محضرين للذبح خارج المجازر الحكومية، ومحضرين لعدم الإعلان الأسعار وعدم إصدار فواتير، و3 محاضر لتدني مستوى النظافة وعدم توافر الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادة صحية، وتحرير محضر غلق لإحدى الحضانات «بدون ترخيص»، وقد تم التحفظ على المضبوطات وإحالة المحاضر لجهات التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين، وتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التجارية للوقوف على مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية مع اتخاذ عقوبات رادعة حيال محتكري السلع، وذلك ضمن خطة المحافظة في هذا الجانب.