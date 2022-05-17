ضبط مراكز تمريض ومنشآت طبية بدون ترخيص في حملات بالبحيرة

نفذت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام لمحافظة البحيرة، وبالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، حملة رقابية مكبرة لمتابعة مدى الالتزام داخل المؤسسات المختلفة على مستوى المركز.

تحرير 28 محضراً في حملة بإيتاي البارود

أسفرت الحملة عن تحرير عدد 15 محضراً، تتضمن ضبط مركز لتعليم مهنة التمريض بدون ترخيص، وذي إعلان مضلل، وضبط شركه تسويق عقاري تعمل بنظام «التايم شير» بدون ترخيص وذي اعلان مضلل، وتحصلت على أموال من العديد من المواطنين، بدعوى تملكهم شاليهات للمصيف على غير الحقيقة.

كما تم تحرير عدد 13 محضراً ضد محلات متنوعة، ما بين أجهزة كهربائية، وأدوات منزلية، وملابس، وسوبر ماركت، وأحذية وشنط، ومخابز أفرنجية لعدم الإعلان عن الأسعار وعن سياسة الاستبدال والاسترجاع، وعدم الاحتفاظ بدفتر فواتير ضريبية يقدم لجمهور المستهلكين، بالمخالفه لقانون حمايه المستهلك.

محافظ البحيرة يشدد على تكثيف الحملات الرقابية

من جانبه، شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف واستمرار الحملات التفتيشية والرقابية في كافة مدن ومراكز المحافظة، لضبط المخالفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وجاء تنفيذ هذه الحملات في إطار توجيهات محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة، والتصدي بكل حزم لكافة صور الفساد والمخالفات، وضبط الأسواق، مع تكثيف المرور، والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين.

تشميع 6 منشآت طبية بدون ترخيص

كما أسفرت الحملات عن غلق وتشميع عدد 6 منشآت طبية، تدار بدون ترخيص، وضبط عدد 8 منشآت طبية خاصة، تبين إدارتها بدون ترخيص، أو مخالفة اشتراطات الترخيص، وتسجيل عدد 6 إنذارات مكافحة عدوى لعدد 6 عيادات ومراكز طبية، وتسجيل عدد 5 إنذارات عمالة غير مؤهلة لعدد 5 عيادات أسنان وعلاج طبيعي.