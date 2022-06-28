موعد إعلان جائزة المبدع الصغير 2022.. في غضون ساعات

تعلن الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثانية 2022، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة وذلك اليوم الثلاثاء 28 يونيو الجارى فى تمام الساعة 2 ظهراً بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

وتمنح جائزة المبدع الصغير سنويا، للمبدعين من الأطفال للاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز القدرات الإبداعية في مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار، وتأتي ضمن الأهداف الإستراتيجية العامة للدولة، والتي تسعى إلى بناء الإنسان المصري وترسيخ هويته من خلال خلق آليات مؤسسية تعمل على تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة والإبداع والابتكار، لتحقيق الريادة الثقافية لمصر.

جائزة المبدع الصغير.. إصدار كتيبات وكتالوج

وكان المركز القومي لثقافة الطفل بالتعاون مع الأمانة العامة لجائزة الدولة للمبدع الصغير، أعلن سابقا إصدار مجموعة متميزة تتضمن «كتيبات وكتالوج» من تأليف ورسومات الأطفال الفائزين في مجالي الآداب والرسم للدورة الأولى للجائزة، كأحد أشكال تقديم الرعاية اللازمة للفائزين، لصقل مواهبهم وتنميتها وتشجيعًا لهم على الاستمرار في إبداعهم.

قيمة جائزة المبدع الصغير

وتشمل جائزة المبدع الصغير 2022، منح مبلغ مالي للفائز، يخصص له إجمالاً مبلغ مائتى ألف جنية بحد أدنى فى مجالات الثقافة، ومثله فى مجالات الفنون، وما يستحدث فى مجالات الإبداع والابتكار فى الثقافة والفنون، ونشر أعمال الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة، فضلا عن منح كل فائز لقب «حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير» بقرار من وزير الثقافة.

ويصدر وزير الثقافة قرارًا بعدد الجوائز التي تمنح سنويًا، والقيمة المالية لكل منها، والمجالات الممنوحة عنها، والتصنيف العمري للمبدعين على مستويين.