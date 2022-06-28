34 فائزا بجائزة المبدع الصغير.. وحفل خاص في سبتمبر المقبل

كشف مصدر مسؤول في وزارة الثقافة، أن مجمل الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير 2022، 34 فائزًا في مجالات الآداب والفنون والابتكار، من بينهم من ذوي القدرات الخاصة.

وستُعلن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثانية، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، في مقر المجلس الأعلى للثقافة.

واضاف المصدر في تصريح خاص ل " الوطن" ستعلن اليوم الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة اسماء الفائزين ، على أن يتم تنظيم احتفال خاص بهم في سبتمبر المقبل.

تمنح جائزة المبدع الصغير سنويا، للمبدعين من الاطفال والنشء من سن 5 الي 18 سنوات، لمن يُقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا، وتهدف للاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز القدرات الإبداع في مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار، وتأتي ضمن الأهداف الإستراتيجية العامة للدولة، والتي تسعى إلى بناء الإنسان المصري وترسيخ هويته من خلال خلق آليات مؤسسية تعمل على تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة والإبداع والابتكار، لتحقيق الريادة الثقافية لمصر،

وفي هذا الصدد كان المركز القومي لثقافة الطفل بالتعاون مع الأمانة العامة لجائزة الدولة للمبدع الصغير، قد أعلن سابقا بإصدار مجموعة متميزة تتضمن (كتيبات وكتالوج) من تأليف ورسومات الأطفال الفائزين في مجالي الآداب والرسم للدورة الأولى للجائزة، وذلك كأحد أشكال تقديم الرعاية اللازمة للفائزين من قبل المجلس الأعلى للثقافة، لصقل مواهبهم وتنميتها وتشجيعًا لهم على الاستمرار في إبداعهم.،وذلك حسب المادة 8 من قانون الجائزة، رقم 204 لسنة 2020 فى شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.

وحسب المادة1 من القانون المشار إليه و"تشمل هذه الجائزة الآتي: منح مبلغ مالى للفائز، يخصص له إجمالاً مبلغ مائتى ألف جنية بحد أدنى فى مجالات الثقافة، ومثله فى مجالات الفنون، وما يستحدث فى مجالات الإبداع والابتكار فى الثقافة والفنون