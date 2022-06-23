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عاجل.. إعلان أسماء الفائزين بجائزة المبدع الصغير الثلاثاء

كتب:

إلهام زيدان
04:20 م | الخميس 23 يونيو 2022
انتصار السيسي

انتصار السيسي

أكدت وزارة الثقافة، اختيار الثلاثاء 28 يونيو الجاري في تمام الساعة 1 ظهرا، موعدا لإعلان الفائزين بجائزة المبدع الصغير في دورتها الثانية 2022، التي تقام تحت رعاية قرينة الرئيس السيدة انتصار السيسي.

ولفتت الوزارة في بيان قبل قليل، إلى أنه من المقرر، أن تعلن الأسماء، الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بحضور الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وذلك بمقر المجلس بدار الأوبرا.

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.