الدكتور محمد جابر.. من عالم مهاجر إلى عميد هندسة بجامعة الجلالة

قال الدكتور محمد جابر عميد كلية علوم وهندسة الحاسب جامعة الجلالة، إنه عمل أستاذا لتحليل البيانات بجامعة برمنجهام سيتي في إنجلترا، ومدير مركز الحوسبة وتحليل البيانات، قبل عمله في جامعة الجلالة، موضحًا أنه حاصل على الدكتوراة من جامعة باستراليا مصنفة ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم، حيث كانت وقت دراسته للدكتوراة مصنفة رقم 18 على مستوى العالم.

رسالة اليكترونية لوزير التعليم والرد خلال أقل من 24 ساعة

وأضاف جابر في حوار مع الإعلامية أسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc» بمقر جامعة الجلالة، أن فكرة عودته لمصر كانت صدفة جميلة، حيث أنه قرأ بالصدفة إعلان عن إنشاء جامعة الجلالة، فقام بإرسال رسالة عن طريق البريد الاليكتروني للدكتور خالد عبد الغفار وزبر التعليم العالي، مقترحًا في الرسالة إنشاء مركز للتميز البحثي لمجال الذكاء الاصطناعي لتطوير المجتمع والصناعة في مصر مرفق معه سيرة ذاتية، لافتًا إلى أنه فوجئ برد الدكتور عبد الغفار على الرسالة خلال أقل من 24 ساعة رغم عدم معرفته به.

الوعي بالتغيير الكبير الذي تشهده مصر حاليًا

وأوضح جابر عميد كلية علوم وهندسة الحاسب جامعة الجلالة أن الرد السريع للوزير كانت بداية معرفته بالتغيير الكبير الذي تشهده مصر، لافتًا إلى أن عبد الغفار بادر في رسالته بارسال رقم هاتفه الشخصي وطلب منه الاتصال به، وهو ما حدث بالفعل، ومن خلال الحديث مع الوزير طلب منه العودة إلى مصر لتنفيذ الفكرة.

عودة الطيور المهاجرة

ولفت عميد كلية علوم وهندسة الحاسب جامعة الجلالة إلى أن المسافة الزمنية بين إرسال الرسالة الإليكترونية والعودة لمصر لم يستغرق أكثر من شهر.